Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ростовская область вошла в пятерку регионов по величине суммы госзакупок

По итогам января—марта 2023 года Ростовская область заняла пятое место среди регионов России по сумме начальной (максимальной) цены размещенных закупок. Показатель региона составил 69 млрд руб. Об этом сообщает «РТС-Тендер».

На первом месте рейтинга оказалась Москва (490 млрд руб.), далее идут Санкт-Петербург (189 млрд руб.), Московская (122 млрд руб.) и Ярославская области (78 млрд руб.).

В среднем в России основными направлениями экономической деятельности в указанный период стали строительные работы и сооружения — 1,1 трлн руб.(+0,11%), продукция обрабатывающих производств — 657 млрд руб.(+20%), услуги транспорта и складского хозяйства — 108 млрд руб. (+166%), услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью — 68 млрд руб. (-18%) и административные и вспомогательные услуги — 59 млрд руб. (+28%).

Кристина Федичкина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...