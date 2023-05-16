В Ялте к середине июня высадят 80 тысяч цветов

В Ялте, Алупке и других поселениях курорта к середине июня текущего года высадят 80 тыс. цветов. Об этом сообщила глава города Янина Павленко в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Ялты Янины Павленко Фото: Telegram-канал главы Ялты Янины Павленко

Высадка растений стартовала в третьей декаде апреля. На набережной города уже высажены цинерария приморская и тамариск. Эти растения устойчивы к морскому климату: бризу и засолению почвы.

«На центральных улицах города высаживается герань. Уже распускаются первые розы, на пике цветения виолы и маргаритки»,— написала госпожа Павленко.

Высадкой цветов занимаются сотрудники МБУ «Зеленстрой». Три года назад организация высадила 60 тыс. растений в преддверии летнего сезона.

Анастасия Донскова

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