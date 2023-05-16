Уфимец обвиняется в покушении на убийство жены

Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы предъявил 35-летнему уфимцу Радику Туктагулову обвинение в незаконном лишении свободы (ч. 1 ст. 127 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) супруги. Ранее он был судим за умышленное причинение вреда здоровью.

Как сообщают пресс-службы управления СКР по Башкирии и регионального МВД, в конце апреля обвиняемый после ссоры на почве ревности столкнул свою супругу с балкона четвертого этажа в доме по улице 50 лет СССР. Сам Радик Туктагулов заявил следователям, что супруга пыталась выпрыгнуть с балкона, а он не успел ее поймать.

Из квартиры четы Туктагуловых были изъяты несколько бутылок из-под спиртного.

Майя Иванова

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