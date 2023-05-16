Наука 16.05.2023, 16:34 Предметные рейтинги: политология и международные отношения, 2023 год Место, 2023 годНазвание вуза1Санкт-Петербургский государственный университет2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова3Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»4МГИМО МИД России5Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ6Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы7Финансовый университет при правительстве РФ8Национальный исследовательский Томский государственный университет9Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина10Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com