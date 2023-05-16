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Коммерсантъ FM
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Предметные рейтинги: политология и международные отношения, 2023 год

Место, 2023 годНазвание вуза
1Санкт-Петербургский государственный университет
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
3Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
4МГИМО МИД России
5Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
6Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
7Финансовый университет при правительстве РФ
8Национальный исследовательский Томский государственный университет
9Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
10Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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