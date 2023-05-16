Предметные рейтинги: политология и международные отношения, 2023 год

Место, 2023 год Название вуза 1 Санкт-Петербургский государственный университет 2 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 4 МГИМО МИД России 5 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 6 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 7 Финансовый университет при правительстве РФ 8 Национальный исследовательский Томский государственный университет 9 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 10 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ