Наука 16.05.2023, 16:34 Предметные рейтинги: право, 2023 год Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза11Санкт-Петербургский государственный университет22Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»33Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова45МГИМО МИД России56Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)64Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ77Финансовый университет при правительстве РФ88Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы99Национальный исследовательский Томский государственный университет1013Российский государственный университет правосудия Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com