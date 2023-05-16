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Коммерсантъ FM
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Предметные рейтинги: право, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Санкт-Петербургский государственный университет
22Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
33Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
45МГИМО МИД России
56Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
64Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
77Финансовый университет при правительстве РФ
88Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
99Национальный исследовательский Томский государственный университет
1013Российский государственный университет правосудия

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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