Предметные рейтинги: право, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Санкт-Петербургский государственный университет 2 2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3 3 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 4 5 МГИМО МИД России 5 6 Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 6 4 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 7 7 Финансовый университет при правительстве РФ 8 8 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 9 9 Национальный исследовательский Томский государственный университет 10 13 Российский государственный университет правосудия