Городские власти ищут нового инвестора для строительства спорткомплекса в Мотовилихе

Администрация Перми расторгла с инвестором соглашение о строительстве спорткомплекса по улице Звонарева, 1а, в Мотовилихинском районе. Как сообщает пресс-служба городской думы, об этом представители мэрии рассказали на сегодняшнем заседании думского комитета по экономическому развитию. В связи с чем было принято такое решение, не уточняется. В настоящий момент ведется поиск нового партнера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Инвестором строительства спорткомплекса выступало пермское ООО «Спортивная инфраструктура». В ноябре 2020 года администрация и компания заключили соглашение о муниципально-частном партнерстве на 12 лет. По условиям договора, городские власти обязались предоставить обществу земельный участок, а компания должна была за свой счет построить на нем спорткомплекс, предназначенный для тренировок по легкой атлетике и большому теннису. Предполагалось, что комплекс станет заменой теннисному корту FeelGood в микрорайоне Ива, который был снесен в 2019 году по решению суда.