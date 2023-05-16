Предметные рейтинги: сельское хозяйство, 2023 год

Место, 2023 год Название вуза 1 Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева 2 Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 3 Ставропольский государственный аграрный университет 4 Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 5 Башкирский государственный аграрный университет 6 Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина 7 Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 8 Казанский государственный аграрный университет 9 Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова 10 Омский государственный аграрный университет им. П.А.Столыпина