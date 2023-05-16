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Коммерсантъ FM
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Предметные рейтинги: сельское хозяйство, 2023 год

Место, 2023 годНазвание вуза
1Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева
2Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина
3Ставропольский государственный аграрный университет
4Санкт-Петербургский государственный аграрный университет
5Башкирский государственный аграрный университет
6Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина
7Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
8Казанский государственный аграрный университет
9Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова
10Омский государственный аграрный университет им. П.А.Столыпина

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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