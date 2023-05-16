Наука 16.05.2023, 16:34 Предметные рейтинги: сельское хозяйство, 2023 год Место, 2023 годНазвание вуза1Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева2Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина3Ставропольский государственный аграрный университет4Санкт-Петербургский государственный аграрный университет5Башкирский государственный аграрный университет6Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина7Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского8Казанский государственный аграрный университет9Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова10Омский государственный аграрный университет им. П.А.Столыпина Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com