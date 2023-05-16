Наука 16.05.2023, 16:34 Предметные рейтинги: фармация, 2023 год Место, 2023 годНазвание вуза1Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова3Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России4Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы5Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России6Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России7Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Минздрава России8Белгородский государственный национальный исследовательский университет9Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России10Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com