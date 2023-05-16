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Предметные рейтинги: фармация, 2023 год

Место, 2023 годНазвание вуза
1Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
3Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России
4Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
5Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России
6Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России
7Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Минздрава России
8Белгородский государственный национальный исследовательский университет
9Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России
10Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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