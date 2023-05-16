Предметные рейтинги: фармация, 2023 год

Место, 2023 год Название вуза 1 Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России 2 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 3 Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России 4 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 5 Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России 6 Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России 7 Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Минздрава России 8 Белгородский государственный национальный исследовательский университет 9 Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России 10 Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России