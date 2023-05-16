Володин: в будущем прекрасном мире не будет Зеленского, Макрона, Шольца и Байдена

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что президентов Франции, Украины и США Эмманюэля Макрона, Владимира Зеленского и Джо Байдена, а также канцлера Германии Олафа Шольца не будет «в будущем прекрасном мире». По его мнению, их «политический век» продлится недолго, после чего они окажутся в Международном уголовном суде. Такое мнение Вячеслав Володин выразил в ходе пленарного заседания, трансляцию которого вел канал «Дума ТВ».

«Что же касается Макрона, Байдена, Зеленского, Шольца — это люди из прошлого, их не будет в будущем прекрасном мире, потому что они сделали все для того, чтобы ввергнуть мир в войну, а Украину сделать полигоном. Им этого не простят их собственные же граждане. И вы увидите, что их век политический недолог. Мы будем с вами свидетелями, когда под аплодисменты их проводят на пенсию, а дальше их ждет Международный уголовный суд»,— сказал Вячеслав Володин.

По мнению председателя Госдумы, если бы выборы на пост президента Франции проходили сегодня, господину Макрону не удалось бы одержать победу над главой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. «Поэтому его комментарии и измышления в вопросах, связанных с Китаем, Россией,— ничего более, как попытка взять и отвести внимание жителей, граждан Франции от проблем, которые есть в этой стране»,— считает он.

Говоря об Олафе Шольце, Вячеслав Володин заявил, что канцлер «фактически уничтожает экономику Германии». По его словам, своими действиями господин Шольц «поставил крест» на отношениях, которые формировались между СССР, Россией и Германией после Второй мировой войны. «Это бьет по рядовым гражданам Германии. Этого ни нынешнее, ни будущее поколения ему также не простят. Он лег под Вашингтон, Брюссель. Сегодня просто занимается поставкой оружия на Украину, потому что, скорее всего, там есть те ниточки, за которые дергают с тем, чтобы он вот так выполнял грязную роль на театре военных действий»,— добавил он.

Подробно комментировать свое отношение к президенту Соединенных Штатов Вячеслав Володин не стал. «О Байдене что говорить, просто больной человек»,— заключил председатель Госдумы.