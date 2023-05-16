В Крыму Range Rover на скорости протаранил автомобиль скорой помощи

В Ялте водитель Range Rover въехал на большой скорости в автомобиль скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Крыму и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Крыму и Севастополю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Крыму и Севастополю

По предварительным данным, днем 16 мая на автодороге Симферополь — Алушта — Ялта в районе поселка Массандра 58-летний водитель иномарки при совершении обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем медиков. В результате аварии пострадала 21-летняя пациентка, находившаяся в карете скорой помощи.

По факту ДТП проводят проверку, направленную на выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

Анастасия Донскова

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