В Ярославской области работу общественного транспорта в районе организуют через суд

Ростовский районный суд удовлетворил требования прокурора о возложении на администрацию Борисоглебского района обязанности обеспечить жителей села Красново общественным транспортом. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Прокуратура Борисоглебского района провела проверку по обращению местных жителей о ненадлежащем транспортном обеспечении. Ведомство установило, что в селе Красново проживает более 150 человек, включая 25 детей. До ближайшей остановки от своего дома жителям нужно идти около 1,5 км.

До прокурорской проверки районные власти не принимали мер для организации транспорта до проблемного села. Прокуратура вышла в суд, который и принял решение в пользу жителей. Вердикт суда в законную силу не вступил.

Алла Чижова