Мэрия Челябинска продала два недостроя за 57 млн рублей

В Челябинске состоялись аукционы по продаже двух объектов незавершенного строительства на улицах Бейвеля и Северный луч. За оба объекта победители торгов предложили 57,3 млн руб., сообщает пресс-служба администрации города.

Покупателем здания в 10% степени готовности в микрорайоне №54 на улице Бейвеля стала индивидуальная предпринимательница Анна Брюхова. Объект приобретен за 56,3 млн руб. начальная цена составляла 55,7 млн. Недострой расположен на участке, предназначенном для спортивно-оздоровительного центра и торгово-офисного здания с подземной автостоянкой. Объект был изъят по решению суда у ООО СК «Доступное жилье».

Начальная цена недостроенного торгового комплекса на улице Северный луч, изъятого у предпринимателя Сергея Иванова, составляла 432 тыс. руб. Победителем аукциона стало ООО «РусПромТехСнаб», предложившее за объект чуть более 1 млн руб. Степень готовности здания составляет 6%.

Средства, полученные от продажи недостроев, получат бывшие собственники с вычетом расходов на подготовку и проведение торгов.

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