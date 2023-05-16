Предметные рейтинги: авиационная и ракетно-космическая техника, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 2 2 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 3 4 Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 4 3 Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва 5 5 Национальный исследовательский Томский государственный университет 6 7 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 7 9 Новосибирский государственный технический университет 8 10 Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова 9 8 Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) 10 17 Иркутский национальный исследовательский технический университет