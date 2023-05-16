Наука 16.05.2023, 16:35 Предметные рейтинги: авиационная и ракетно-космическая техника, 2023 год Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза11Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)22Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)34Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ43Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва55Национальный исследовательский Томский государственный университет67Пермский национальный исследовательский политехнический университет79Новосибирский государственный технический университет810Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова98Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)1017Иркутский национальный исследовательский технический университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com