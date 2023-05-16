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Коммерсантъ FM
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Предметные рейтинги: авиационная и ракетно-космическая техника, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
22Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
34Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ
43Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва
55Национальный исследовательский Томский государственный университет
67Пермский национальный исследовательский политехнический университет
79Новосибирский государственный технический университет
810Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова
98Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)
1017Иркутский национальный исследовательский технический университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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