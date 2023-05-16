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Коммерсантъ FM
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«"Реалу" придется непросто»

Виктор Гусев — о матчах финала Лиги чемпионов

Во вторник вечером в Лиге чемпионов определится первый финалист. В ответном матче 1/2 финала сыграют «Интер» и «Милан». Встреча пройдет на знаменитом стадионе «Сан-Сиро». Первая встреча команд завершилась победой «Интера» (2:0). Во второй игре фаворитами букмекеры также считают команду Симоне Индзаги. Предстоящие матчи полуфинала спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с комментатором, амбассадором «Лиги ставок» Виктором Гусевым.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— К сожалению, при той игре, которую сейчас «Милан» показывает, помочь команде Стефано Пиоли может только чудо. Шансов у команды в двухматчевом противостоянии практически нет. Это, конечно, не значит, что нужно игнорировать игру, потому что, во-первых, сам футбол на переполненном стадионе в Милане — зрелище невероятное. Во-вторых, неизвестно, когда теперь мы увидим миланское дерби в формате Лиги чемпионов. В-третьих, ставки на победу фаворита сейчас высокие, например, заключить пари на победу «Интера» в ответном матче в «Лиге ставок» можно с коэффициентом 2,24, что очень неплохо. Какие у вас ожидания от сегодняшнего полуфинала?

— Мне кажется, что с «Миланом» можно прощаться. Добавляют сложностей настойчивые слухи о том, что Пиоли скоро покинет клуб. У «Милана» нет такой мощи, как у «Интера», нет возможности играть сразу на нескольких фронтах. Чтобы сосредоточиться на матче, о котором мы говорим, они просто берут и отдают матч со «Специей» в национальном чемпионате со счетом 0:2, клубу который до этого в восьми матчах не выигрывал и который находится в зоне вылета. А «Интер» играет с «Сассуоло», забивает три мяча, играет в кошки-мышки, пропускает два и все равно побеждает 4:2. И выпускает Лаутаро Мартинеса только во втором тайме, который забивает.

Мне немного скучновато даже будет делать ставку на победу или выход «Интера» в финал. Я бы индивидуально поставил на гол Мартинеса, которому дали отдохнуть, который сыграл только один тайм. И предвижу такой ход развития событий: «Милан» отчаянно бросится вперед. А что еще делать? С первого матча 0:2. И тут-то «Интер» и подловит их на быстрой контратаке, где как раз силен Мартинес.

— Ставку на то, что забьет Мартинес, с достаточно высоким коэффициентом можно сделать — 2,65. А вот будет ли результативным матч? Сколько мячей на ваш взгляд, смогут забить команды?

— Все зависит от того, как быстро будет забит первый мяч. Если будет быстрый первый гол, там может игра раскрыться и с той, и с другой стороны. «Интер» одержал семь побед подряд и забил в них 21 мяч, но в данном случае по ситуации он может встать в оборону и не пускать «Милан». И все может закончиться и нулевой ничьей, если попытки «Милана» окажутся тщетными. Но все-таки я бы поставил на то, что будет быстрая контратака «Интера». А если он быстро забьет, то там может забить еще, «Милан» раскроется еще, и «Интер» забьет еще — вот такой я вижу вариант с большим количеством мячей.

— Да, 21 мяч, конечно, «Интер» забил, но пропустил три в этих матчах.

— Да, и это тоже впечатляет. Вот эти моменты, когда можно и посадить на лавочку Эдина Джеко, а потом выпустить в нужный момент… И, скажем, Ромелу Лукаку, который забил два мяча в ворота «Сассуоло», который сейчас великолепен, тоже могут дать поначалу отдохнуть, потом подпустить. Такая вариативность, в том числе в атаке, просто «Милану» и не снилась. Потому что, конечно, «Милан» зависит от Леау. Но даже если он выйдет на поле, а восстановился ли он до конца после травмы? Есть Оливье Жиру, есть Алексис Салемакерс, но все равно, когда у тебя есть такое трио альтернативных форвардов, как Мартинес, Джеко и Лукаку, тут сложно что-то поделать сопернику.

— Заключить пари на то, что в финал выйдет «Манчестер Сити» в «Лиге ставок» можно с коэффициентом 1,33. А вот выход в финал «Реала» идет уже за 3,5. Так что, с точки зрения букмекеров, шансов у «Реала» немного. Но так ли это?

— Я согласен, что «Реалу» придется непросто. Вообще, за «Реал» у меня, наверное, два аргумента. Один такой метафизический совсем — Лига чемпионов любит «Реал», именно в этом турнире клубу удаются совершенно колоссальные вещи. А второй аргумент практического свойства — у «Реала» было на один день отдыха больше, чем у «Манчестер Сити». Последний играл в национальном чемпионате с «Эвертоном» в Ливерпуле, и не удалось перенести команде из Манчестера этот матч на день пораньше и сыграть, потому что там было «Евровидение» в Ливерпуле. И вот это помешало. Такое небольшое преимущество.

Можно сказать о том, что будет у «Манчестера» дисквалифицирован Илкай Гюндоган, конечно, важная фигура в середине поля. А у «Реала», наоборот, возвращается дисквалифицированный в предыдущем матче Эдер Милитан, центральный защитник, оплот обороны. Вот, пожалуй, и все. Вы скажете: а как же такие аргументы, как Винисиус Жуниор, Карим Бензема у «Реала»? Но они побиваются фигурами Кевина Де Брёйне и Эрлинга Холанна. И Холанну в кои веки не дали сыграть в предыдущем матче, то есть его сковали защитники соперника. Он парень амбициозный, должен что-то показать в этой игре. А Де Брёйне забил в том матче, и ему дали отдохнуть во встрече с «Эвертоном», то есть он свеженький выйдет на поле. Поэтому я поставил бы на «Манчестер Сити», и на победу, может быть, и вообще на выход в финал, где он сыграет с «Интером».

— К этому только добавлю, что крутая машина сейчас «Манчестер Сити» — в этом году ни одного поражения на своем поле, ни одной осечки, 15 побед в 15 матчах на домашнем стадионе. И только в трех матчах подопечные Пепа Гвардиолы забили менее трех мячей. Я просто не представляю, что «Реал», несмотря на прекрасных, удивительных Винисиуса и Бензема, может предложить. Поэтому я предлагаю следующую ставку: победитель «Сити» плюс обе забьют. В «Лиге ставок» коэффициент на это достаточно высокий — 2,75. Можно, конечно, поставить за 1,64 на то, что обе забьют, но это скучно. Также у «Лиги ставок» есть спецпари на то, что забьют и Холанн, и Бензема, с коэффициентом 5. Высока вероятность такого расклада?

— Может быть, потому что они не забили в первом матче, там забили Винисиус и Де Брёйне. Причем, обратите внимание, хороша была защита и у «Манчестер Сити», и у «Реала», потому что и Винисиус, и Де Брёйне все-таки забили дальними ударами. Их особо-то и не пускали в штрафную. И я думаю, что такой расклад возможен. И я себе записал, что шансы забить есть у Бензема и Холанна, это было бы интересно. Вообще, у команд равенство, даже если брать девять матчей, которые сыграли «Сити» и «Реал» в Лиге чемпионов: три победы одних, три победы других и три ничьи. В данном случае я поставил на «Сити».

— Коэффициент на победу «Сити» в этом матче 1,66, а на победу «Реала» — 5,2. И я знаю, что 20% клиентов «Лиги ставок» заряжают именно на победу «Реала» из-за высочайшего коэффициента. Если все к общему знаменателю подводить, возьмем еще раз матч «Манчестер Сити»—«Реал». Ставка от Виктора Гусева?

— Общая ставка, что «Манчестер Сити» проходит в финал и будет в финале. За счет чего? Потому что если мы поставим на победу «Манчестер Сити», значит, он должен выиграть в основное время. А я бы все-таки поставил на выход в финал, уж каким способом, не будем уточнять.

— Коэффициент на это 1,33. Моя ставка: победитель «Сити» плюс обе забьют за 2,75, тут коэффициент повыше. А в сегодняшнем матче «Интер»—«Милан» какая ставка?

— Здесь я поставил индивидуально на гол Лаутаро Мартинеса. Ставка на выход в финал «Интера» еще меньше, чем на выход в финал «Манчестер Сити». Поэтому это не очень интересно.

— Да, за 1,03 там точно никто ставить не будет. Моя личная ставка: в матче будет забито два или меньше мячей за 1,73.

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