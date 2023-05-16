Нижегородским бизнесменам предложили оценить работу надзорных органов

Предприниматели могут оценить работу надзорных органов в Нижегородской области на специальном портале. На основе полученных оценок будет формироваться публичный рейтинг, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Чтобы поставить оценку, нужно зарегистрироваться на портале. С помощью мобильного приложения можно оставить отзыв, отсканировав QR-код с листа проверки в едином реестре контрольных мероприятий.

«Оценка может быть поставлена работе госоргана в целом, отдельному мероприятию или оказанной консультации в рамках региональных видов контроля»,— сказал министр экономического развития Денис Исмагилов.

Пока в рейтинге лидируют Комитет ветеринарии, минпром и Гостехнадзор.

Анастасия Еремина