В Башкирии в два раза увеличена сумма субсидий для садовых товариществ

В 2022 году общий объем государственной поддержки садоводческих и огороднических товариществ из республиканского бюджета составил более 116 млн руб., сообщил на заседания правительства Башкирии премьер-министр Андрей Назаров. В текущем году эта сумма увеличена до 250 млн руб.

Министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов отметил, что в министерстве подготовили проект внесения изменений, направленных на расширение мероприятий, подлежащих субсидированию.

Так, предусмотрено возмещение части затрат на закупку оборудования для ремонта систем водоснабжения, а также готовых металлических конструкций площадок накопления ТКО, первичных средств пожаротушения. Нововведения позволят СНТ обустраивать площадки ТКО и приобретать материалы у поставщиков без составления сметы, организации госэкспертизы и ведения строительного контроля. Также СНТ получат субсидии на кадастровые работы.

Кроме того, проработана возможность участия в отборе подрядных организаций, выполнявших работы на территории СНТ. Это позволит садовым товариществам оплатить только часть затрат, не подлежащую субсидированию.

Планируется компенсировать затраты текущего года и двух предшествующих лет.

В настоящее время некоммерческим товариществам возмещаются затраты в размере 50% на строительство и ремонт объектов систем водоснабжения, газоснабжения и внутренних дорог СНТ. Также в размере 90% возмещаются затраты на выполнение комплексных кадастровых работ в границах территории СНТ, обустройство площадок накопления ТКО и приобретение контейнеров, разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы смет и осуществление технического надзора и строительного контроля.

Майя Иванова

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