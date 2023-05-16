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Коммерсантъ FM
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Предметные рейтинги: технологии материалов, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Национальный исследовательский технологический университет МИСиС
22Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
34Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
43Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
56Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
67Санкт-Петербургский горный университет
75Национальный исследовательский Томский политехнический университет
88Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
910Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
1011Сибирский федеральный университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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