Наука 16.05.2023, 16:35 Предметные рейтинги: технологии материалов, 2023 год Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза11Национальный исследовательский технологический университет МИСиС22Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина34Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)43Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ56Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого67Санкт-Петербургский горный университет75Национальный исследовательский Томский политехнический университет88Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы910Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)1011Сибирский федеральный университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com