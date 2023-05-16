Предметные рейтинги: технологии материалов, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Национальный исследовательский технологический университет МИСиС 2 2 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 3 4 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 4 3 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 5 6 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 6 7 Санкт-Петербургский горный университет 7 5 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 8 8 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 9 10 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 10 11 Сибирский федеральный университет