В Прикамье троекратно выросли поступления налогов на имущество

По состоянию на 1 мая в бюджет Пермского края поступили доходы в размере 74,5 млрд руб., что составляет 36% от годового плана. Информация об этом содержится в отчете об исполнении регионального бюджета, опубликованном в виртуальном кабинете депутата заксобрания. Основную часть доходов составили поступления налога на прибыль организаций — 28,9 млрд руб. Однако по сравнению с прошлым годом поступления данного вида налога значительно сократились: за январь — апрель 2022 года организации перечислили 37,3 млрд руб. Вместе с тем почти в три раза увеличились относительно аналогичного периода прошлого года поступления налогов на имущество — с 3,8 до 9,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расходы краевого бюджета за январь — апрель 2023 года составили 65,1 млрд руб. (26,1% от плана). Основной объем расходов пришелся на государственную программу «Образование и молодежная политика» — 18 млрд руб. Пока бюджет исполняется с профицитом 9,3 млрд руб.