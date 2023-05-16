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В Ярославле два подростка попали в ДТП на электросамокате

В Ярославле автомобиль столкнулся с электросамокатом, на котором передвигались два 13-летних подростка. Об аварии рассказали в ГИБДД по Ярославской области.

Подросток на самокате

Подросток на самокате

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Подросток на самокате

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Происшествие зарегистрировано на улице Нефтяников. В 20:20 вечера 15 мая автомобиль «Datsun» произвел наезд на электросамокат, на котором ехали два подростка 2010 года рождения. Госпитализация им не понадобилась.

В ГИБДД напомнили, что дети от 7 до 14 лет имеют право использовать электросамокат только при движении по пешеходным дорожкам. Кроме того, ездить на самокате можно только в одиночку.

Андрей Иванов

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