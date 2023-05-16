Наука 16.05.2023, 16:35 Предметные рейтинги: нефтегазовое дело, 2023 год Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза12Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина21Санкт-Петербургский горный университет33Национальный исследовательский Томский политехнический университет44Национальный исследовательский технологический университет МИСиС56Казанский (Приволжский) федеральный университет67Сибирский федеральный университет78Уфимский государственный нефтяной технический университет89Дальневосточный федеральный университет95Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы1011Казанский национальный исследовательский технологический университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com