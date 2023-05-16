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Коммерсантъ FM
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Предметные рейтинги: нефтегазовое дело, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
12Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина
21Санкт-Петербургский горный университет
33Национальный исследовательский Томский политехнический университет
44Национальный исследовательский технологический университет МИСиС
56Казанский (Приволжский) федеральный университет
67Сибирский федеральный университет
78Уфимский государственный нефтяной технический университет
89Дальневосточный федеральный университет
95Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
1011Казанский национальный исследовательский технологический университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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