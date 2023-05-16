Предметные рейтинги: нефтегазовое дело, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 2 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина 2 1 Санкт-Петербургский горный университет 3 3 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 4 4 Национальный исследовательский технологический университет МИСиС 5 6 Казанский (Приволжский) федеральный университет 6 7 Сибирский федеральный университет 7 8 Уфимский государственный нефтяной технический университет 8 9 Дальневосточный федеральный университет 9 5 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 10 11 Казанский национальный исследовательский технологический университет