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На содержание пляжей Нижнего Новгорода выделено 13 млн рублей

В 2023 году на содержание пляжей и зон отдыха в Нижнем Новгороде выделено 10,2 млн руб., еще 2,8 млн руб. направлено на их подготовку к летнему сезону. Об этом сообщил директор департамента благоустройства Антон Максимов на заседании комиссии думы по экологии.

Третье озеро парка Щелоковский хутор

Третье озеро парка Щелоковский хутор

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Третье озеро парка Щелоковский хутор

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Этим летом в городе будут работать 15 муниципальных пляжей и пять зон отдыха. К открытию купального сезона места очистят от мусора, на берега насыпят чистый песок, водолазы обследуют дно водоемов. Так, с 1 июня пляжи и зоны отдыха откроются:

  • на Гребном канале в Нижегородском районе;
  • на втором и третьем озерах Щелоковского хутора в Советском районе;
  • на первом озере Щелоковского хутора в Приокском районе;
  • на Пестичном, Лунском, Светлоярском озерах в Сормовском районе;
  • на Мещерском, Больничном, Сортировочном озерах в Канавинском районе;
  • на Силикатном озере и на Оке в затоне имени 25 лет Октября в Ленинском районе;
  • на Оке на улице Фучика, Пермяковском озере, в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода, на озерах Парковое 1 и Парковое 2 в Автозаводском районе.

Елена Ковалева

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