На содержание пляжей Нижнего Новгорода выделено 13 млн рублей

В 2023 году на содержание пляжей и зон отдыха в Нижнем Новгороде выделено 10,2 млн руб., еще 2,8 млн руб. направлено на их подготовку к летнему сезону. Об этом сообщил директор департамента благоустройства Антон Максимов на заседании комиссии думы по экологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Третье озеро парка Щелоковский хутор

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Третье озеро парка Щелоковский хутор

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Этим летом в городе будут работать 15 муниципальных пляжей и пять зон отдыха. К открытию купального сезона места очистят от мусора, на берега насыпят чистый песок, водолазы обследуют дно водоемов. Так, с 1 июня пляжи и зоны отдыха откроются:

на Гребном канале в Нижегородском районе;

районе; на втором и третьем озерах Щелоковского хутора в Советском районе;

районе; на первом озере Щелоковского хутора в Приокском районе;

районе; на Пестичном, Лунском, Светлоярском озерах в Сормовском районе;

районе; на Мещерском, Больничном, Сортировочном озерах в Канавинском районе;

районе; на Силикатном озере и на Оке в затоне имени 25 лет Октября в Ленинском районе;

районе; на Оке на улице Фучика, Пермяковском озере, в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода, на озерах Парковое 1 и Парковое 2 в Автозаводском районе.

Елена Ковалева