Предметные рейтинги: экология, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 2 - Санкт-Петербургский государственный университет 3 2 Санкт-Петербургский горный университет 4 8 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 5 7 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина 6 4 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 7 3 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 8 10 Южный федеральный университет 9 6 Казанский (Приволжский) федеральный университет 10 5 Национальный исследовательский Томский политехнический университет