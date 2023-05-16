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Коммерсантъ FM
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Предметные рейтинги: экология, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
2-Санкт-Петербургский государственный университет
32Санкт-Петербургский горный университет
48Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
57Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина
64Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
73Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
810Южный федеральный университет
96Казанский (Приволжский) федеральный университет
105Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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