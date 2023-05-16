Наука 16.05.2023, 16:36 Предметные рейтинги: экология, 2023 год Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова2-Санкт-Петербургский государственный университет32Санкт-Петербургский горный университет48Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого57Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина64Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)73Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы810Южный федеральный университет96Казанский (Приволжский) федеральный университет105Национальный исследовательский Томский политехнический университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com