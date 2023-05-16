Волгоградец пытался обмануть строителей на 33 миллиона рублей

В Волгограде суд признал виновным бизнесмена, который пытался похитить деньги Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Волгоградской области». Подсудимый составил поддельный договор займа и требовал вернуть ему 33 млн рублей с процентами, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 45-летний Антон Сайгин был знаком с бывшими гендиректором и президентом Ассоциации. Он подделал их подписи на договоре займа, согласно которому организация в 2018 году получила от него 33 млн рублей под 25% годовых. Затем он обратился в суд с иском о взыскании долга, но его претензии отклонили из-за недействительности договора.

Судья Краснооктябрьского районного суда Волгограда Елена Любимова признала господина Сайгина виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорила его к трем годам колонии общего режима. Подсудимого арестовали в зале суда.

Согласно данным kartoteka. ru, Антон Сайгин на сегодняшний день возглавляет только одну организацию — ООО «Антей 96». Компания создана в конце 1998 года и специализируется на розничной торговле продуктами, напитками и табаком. По информации «СПАРК-Интерфакс», в ее отношении было возбуждено 40 исполнительных производств, текущих — пять. «Антей 96» является ответчиком по 23 арбитражным делам.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Дарья Васенина