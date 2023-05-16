Предметные рейтинги: химические технологии, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 2 2 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина 3 4 Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 4 3 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 5 5 Университет ИТМО 6 7 Казанский национальный исследовательский технологический университет 7 6 Санкт-Петербургский горный университет 8 8 Дальневосточный федеральный университет 9 9 Уфимский государственный нефтяной технический университет 10 11 МИРЭА — Российский технологический университет