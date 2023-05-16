Наука 16.05.2023, 16:36 Предметные рейтинги: химические технологии, 2023 год Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза11Национальный исследовательский Томский политехнический университет22Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина34Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева43Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина55Университет ИТМО67Казанский национальный исследовательский технологический университет76Санкт-Петербургский горный университет88Дальневосточный федеральный университет99Уфимский государственный нефтяной технический университет1011МИРЭА — Российский технологический университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com