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Предметные рейтинги: химические технологии, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Национальный исследовательский Томский политехнический университет
22Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина
34Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
43Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
55Университет ИТМО
67Казанский национальный исследовательский технологический университет
76Санкт-Петербургский горный университет
88Дальневосточный федеральный университет
99Уфимский государственный нефтяной технический университет
1011МИРЭА — Российский технологический университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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