Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Олусегун хочет покинуть команду летом 2023 года

Нападающий ФК «Краснодар» Олакунле Олусегун может покинуть команду летом текущего года. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на агента игрока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар» Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

По данным издания, представители нападающего ведут переговоры о переходе с несколькими европейскими клубами.

Олакунле Олусегун перешел к «быкам» в прошлом году за €1,2 млн. До этого футболист выступал за болгарский «Ботев Пловдив». В текущем сезоне Олусегун забил пять мячей и провел две результативные подачи. Ресурс Transfermarkt оценивает игрока в €1,7 млн.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram