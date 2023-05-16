На Мартина Скорсезе подали в суд за отказ возвращать $500 тыс. за невыполненную работу над фильмом

В понедельник, 15 мая, британская компания Op-Fortitude подала иск в Высший суд Лос-Анджелеса к режиссеру Мартину Скорсезе и принадлежащей ему компании Sikelia Productions. Об этом сообщило издание The Blast.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мартин Скорсезе в 2019 году

Фото: Danny Moloshok / Reuters Мартин Скорсезе в 2019 году

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Op-Fortitude, которая была создана специально для съемок фильма об «Операции Фортитьюд» во время Второй мировой войны, заявила, что в январе 2022 года господин Скорсезе согласился помочь с подбором актеров и режиссера «категории А» для этого фильма. Компания выплатила ему $500 тыс., однако в итоге он ничего не сделал и отказался возвращать деньги в ответ на требование компании.

«В те 15 месяцев, которые прошли с момента соглашения, господин Скорсезе не сделал ничего для производства этого фильма и не отвечал на многократные попытки Op-Fortitude связаться с ним»,— сообщила компания. При этом представители режиссера неоднократно обещали Op-Fortitude, что он будет заниматься подбором, и просили пока не расторгать договор. Теперь компания требует от режиссера возврата $500 тыс., а также выплаты компенсации за нарушение договора и судебных издержек. Представители господина Скорсезе никак не прокомментировали дело.

«Операция Фортитьюд» была предпринята союзниками в 1944 году для дезинформации немецкой армии и отвлечения внимания от готовящейся высадки союзников в Нормандии.

Яна Рождественская