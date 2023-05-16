Предметные рейтинги: электроника, радиотехника и системы связи, 2023 год

Место, 2023 год Название вуза 1 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 2 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 4 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 5 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 6 Университет ИТМО 7 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина) 8 Национальный исследовательский университет МИЭТ 9 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 10 Национальный исследовательский Томский политехнический университет