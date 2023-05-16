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Коммерсантъ FM
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Предметные рейтинги: электроника, радиотехника и системы связи, 2023 год

Место, 2023 годНазвание вуза
1Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
2Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
3Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
4Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
5Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
6Университет ИТМО
7Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина)
8Национальный исследовательский университет МИЭТ
9Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
10Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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