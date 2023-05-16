Наука 16.05.2023, 16:36 Предметные рейтинги: электроника, радиотехника и системы связи, 2023 год Место, 2023 годНазвание вуза1Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)2Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ3Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»4Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина5Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого6Университет ИТМО7Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина)8Национальный исследовательский университет МИЭТ9Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)10Национальный исследовательский Томский политехнический университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com