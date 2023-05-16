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Нижегородская мужская команда выступит на Кубке мира по мини-футболу в Бразилии

Молодежная мужская команда Нижегородской области выступит на Кубке мира по мини-футболу в Бразилии, сообщили в пресс-службе правительства региона. Соревнования проходят с 16 по 23 мая в городе Паранагуа.

Фото: ПМФК «Торпедо»

Фото: ПМФК «Торпедо»

Нижегородцы будут выступать под флагом России и под названием Torpedo Sub 21. В составе команды в основном спортсмены 2002-2003 года рождения. Старший тренер — Константин Маевский, помогать ему будет Дмитрий Чугунов.

Команда сыграет в группе C против клубов из Японии (16 мая), Аргентины (18 мая), Испании (19 мая) и Бразилии (20 мая). В плей-офф выйдут две лучшие команды из каждой группы и две лучших третьих в общем зачете.

«Наши соперники — самые сильные молодежные команды мира. Тренерский штаб и игроки обрабатывают информацию, анализируют и смотрят видео материалы. Мы должны очень внимательно и правильно отнестись как к турниру в целом, так и к соперникам»,— сказал Константин Маевский.

«Приятно, что нижегородцы в Бразилии выступят под славным именем – "Торпедо"! Традиции и богатая история обязательно помогут! Футзал в Нижегородской области очень активно развивается. В регионе постоянно принимаются меры поддержки спортсменов, строятся новые объекты. Эту работу обязательно будем продолжать»,— отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Анастасия Еремина

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