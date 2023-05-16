Почти 70% татарстанцев готовы работать за рубежом — опрос

В Татарстане 67% опрошенных жителей готовы трудиться за границей. Исследование провели специалисты консалтинговой компании «Яков и Партнёры» и крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Еще 27% опрошенных заявили/, что не готовы переезжать в ближайшее время, а 6% заявили, что никогда не переедут.

27% респондентов из Татарстана готовы к переезду, но в данный момент не ищут такой возможности. 3% уже сейчас ищут возможность, а 37% жителей готовы к этому, если возникнет необходимость.

Чаще других возможность работать за границей ищут представители сферы ИТ, искусства и развлечений, а реже других — специалисты в области медицины, педагоги и научные работники.

59% соискателей из Татарстана задумываются о работе за границей из-за хороших условий по зарплате, еще 13% готовы переехать из-за высокого уровня госуслуг и соцуслуг.

Среди стран, где татарстанцы готовы переехать ради работы, лидируют Турция, Германия и Кипр, а вот аутсайдерами здесь являются Таджикистан и Киргизия.

Когда и где был проведен опрос, не уточняется.

"Ъ-Казань"