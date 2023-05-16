Руководитель музея PERMM будет курировать арт-фестиваль в Екатеринбурге

Директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева стала куратором четвертого сезона уральской паблик-арт-программы «ЧО», которая проходит в Екатеринбурге. Об этом сообщается в телеграм-канале мероприятия. «Екатеринбург — мой родной город, с ним связано почти все самое важное в моей жизни, и я как будто заново с ним знакомлюсь. Он очень изменился, и проект — повод его почувствовать. Я, безусловно, волнуюсь прежде всего потому, что приходится конкурировать с собственными проектами в Екатеринбурге и Перми, но “ЧО” — это возможность приобрести новый опыт, и это очень интересно»,— прокомментировала свое участие в фестивале госпожа Аллахвердиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Инициатором паблик-арт-программы «ЧО» является екатеринбургский девелопер «Атомстройкомплекс», мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Первый фестиваль прошел в 2020 году. В общей сложности за три сезона в рамках паблик-арт-программы в Екатеринбурге было открыто 13 новых арт-объектов и прошло более 50 мероприятий: экскурсий, лекций, дискуссий, кинопоказов, практических мастер-классов, в которых приняли участие свыше 5 тыс. человек.

Ранее Наиля Аллахвердиева курировала в Екатеринбурге паблик-арт-проекты «Агитация за искусство», «Длинные истории Екатеринбурга», «Памятник клавиатуре» и многие другие события.