Предметные рейтинги: физика, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 2 2 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 3 4 Санкт-Петербургский государственный университет 4 3 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 5 5 Университет ИТМО 6 11 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 7 6 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 8 9 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 9 7 Национальный исследовательский Томский политехнический университет