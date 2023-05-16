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Предметные рейтинги: физика, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
22Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
34Санкт-Петербургский государственный университет
43Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
55Университет ИТМО
611Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
76Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
89Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
97Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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