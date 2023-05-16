Наука 16.05.2023, 16:37 Предметные рейтинги: физика, 2023 год Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова22Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)34Санкт-Петербургский государственный университет43Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ55Университет ИТМО611Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого76Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»89Новосибирский национальный исследовательский государственный университет97Национальный исследовательский Томский политехнический университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com