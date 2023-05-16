Пятилетнего ребенка госпитализировали после падения в троллейбусе на Невском проспекте

Пятилетнего мальчика госпитализировали с сотрясением мозга в состоянии средней степени тяжести после падения в троллейбусе в центре города. Об этом 16 мая рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, инцидент случился 15 мая в 17 часов вечера на Невском проспекте. Во время движения ребенок упал и получил травмы. Как отметили в полиции, водитель троллейбуса привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД 27 раз с 2022 года.

МВД проводит проверку и устанавливает детали произошедшего.

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