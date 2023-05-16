МУП «Очистные сооружения» уличили в загрязнении реки Дунайка в Гае

МУП «Очистные сооружения» в Гае превысило показатели загрязняющих веществ в очищенных сточных водах на выпуске в реку Дунайка. Нарушения выявила прокуратура по итогам проверки по обращению местных жителей. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Кроме того, использование с целью сброса сточных вод осуществлялось без оформленного в установленном порядке разрешительного документа на право пользования поверхностным водным объектом»,– говорится в сообщении.

В связи с этим прокуроры внесли представление главе предприятия. Оно рассмотрено и удовлетворено.

Также в отношении директора МУП «Очистные сооружения» возбуждены административные дела по ст. 7.6 КоАП РФ (использование водного объекта без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом) и по ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение). По итогам их рассмотрения глава МУПа оштрафован.

В настоящее время предприятие получило решение о предоставлении водного объекта в пользование. Также выполнена реконструкция технических элементов очистных сооружений.

Ранее предприятие из Оренбуржья было оштрафовано на 60 млн руб. за загрязнение земли нефтью.

Георгий Портнов