На Кубани начали проверку по факту управления авто шестилетним ребенком

На Кубани проведут проверку по факту управления авто шестилетним ребенком в Армавире. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в отделе пропаганды БДД Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.

Видео инцидента распространилось в социальных сетях. Сообщается, что девушка-водитель смогла избежать столкновения, когда мальчик неожиданно выехал на встречную полосу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который передал управление автомобилем ребенку. Материалы проверки будут переданы комиссии по работе с несовершеннолетними.

Анастасия Донскова

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