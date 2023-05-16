Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дело о реабилитации нацизма возбуждено в Павлове из-за сорванной георгиевской ленты

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма, осквернение символов воинской славы России») по факту нападения на подростка из-за георгиевской ленты на одежде. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 11 мая незнакомец подошел на улице к 17-летнему подростку и грубо потребовал, чтобы он снял со своей одежды георгиевскую ленту. После отказа павловчанин избил подростка, сорвал ленту и бросил ее на землю.

Следователи выясняют все обстоятельства и разыскивают нападавшего. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Елена Ковалева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...