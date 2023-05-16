Дело о реабилитации нацизма возбуждено в Павлове из-за сорванной георгиевской ленты

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма, осквернение символов воинской славы России») по факту нападения на подростка из-за георгиевской ленты на одежде. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 11 мая незнакомец подошел на улице к 17-летнему подростку и грубо потребовал, чтобы он снял со своей одежды георгиевскую ленту. После отказа павловчанин избил подростка, сорвал ленту и бросил ее на землю.

Следователи выясняют все обстоятельства и разыскивают нападавшего. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Елена Ковалева