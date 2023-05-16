В Ярославской области возбуждено уголовное дело по нападению на школьника

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством школьнику. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СУ СКР по ЯО

Фото: пресс-служба СУ СКР РФ по Ярославской области СУ СКР по ЯО

Фото: пресс-служба СУ СКР РФ по Ярославской области

В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина угрожает ножом школьнику. Выяснилось, что происшествие имело место в марте 2023 года в селе Пречистое Первомайского района. Изначально проверку по данному факту вел местный отдел полиции, но потом все материалы были переданы в СКР.

«По указанию руководителя регионального следственного управления А.П. Щурова территориальным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством). Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к розыску подозреваемого»,— сообщили в пресс-службе ярославского управления СКР.

Андрей Иванов