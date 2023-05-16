Юрий Казаков стал новым ректором КНИТУ-КХТИ

И. о. ректора КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков официально возглавил вуз. Об этом говорится в сообщении университета.

Господин Казаков временно исполнял обязанности ректора с 2020 года. Тогда он сменил на своем посту Сергея Юшко, которого отстранили от работы из-за возбуждения против него уголовного дела по факту мошенничества.

Помимо Юрия Казакова на пост претендовали и.о. проректора по научной работе и инновациям Руслан Сафин и директор Нижнекамского химико-технологического института Ильдар Ахметов. Однако в итоге делегаты специально созванной конференции большинством голосов выбрали господина Казаков. Контракт с ним подписан на пять лет.

"Ъ-Казань"