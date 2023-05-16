35% жителей Ижевска одобряют запрет на продажу молодежи до 21 года крепкого алкоголя

В столице Удмуртии 35% опрошенных местных жителей поддерживают запрет на продажу крепкого алкоголя (содержание спирта более 17,5%) молодежи до 21 года, сообщает пресс-служба SuperJob. Еще 33% ижевчан считают, что следует запретить продажу вообще любого алкоголя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

При этом 12% опрошенных выступают против данный инициативы. Свое мнение респонденты объясняют тем, что запрет может привести к расширению «черного рынка» и продаже некачественного алкоголя.

Вместе с тем запрет продажи крепкого алкоголя лицам до 21 год чаще поддерживаю женщины — 41% против 30% соответственно. Старшее поколение одобряет больше, чем респонденты в возрасте до 34 лет — 38% против 31%.