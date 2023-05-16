Сеть «Золотое яблоко» сдает в аренду торговое помещение в центре Перми

Коммерческие помещения в жилом доме на Комсомольском проспекте, 36, где сеть «Золотое яблоко» собиралась открыть свой третий в Перми магазин, сдаются в аренду. Как пишет ИА «Текст», арендовать предлагается 1,4 тыс. кв. м на первом и втором этажах здания. Раньше там работал магазин Adidas. По периметру первого этажа здания расположены стеклянные витрины, входная группа — со стороны Комсомольского проспекта. На второй этаж имеется дополнительный отдельный вход с торца здания. «В качестве арендаторов рассматриваются компании с различными видами деятельности»,— указано в объявлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru

Сейчас в Перми у парфюмерной сети «Золотое яблоко» работает два отдела — в торговых центрах «iMALL Эспланада» и «Планета». О возможности сети открыть еще один магазин стало известно в начале 2022 года. Тогда структура «Золотого яблока» — ООО «Инвестиционная компания “Джи Эй Групп”» — получила разрешение на реконструкцию площадей под административные помещения в доме на Комсомольском проспекте, 36. В «Золотом яблоке» планы по открытию нового магазина в Перми не комментировали.