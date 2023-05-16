Футбольный клуб «Акрон» стал партнером ПАО «МегаФон»

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» заключил соглашение с ПАО «МегаФон». В рамках договора с мобильным партнером будут реализованы различные проекты для болельщиков команды в новом розыгрыше Первой лиги. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

По словам генерального директора ФК «Акрон» Алексея Власова, логотип сотового оператора будет размещен на игровых формах «Акрона» и «Акрона-2».

ФК «Акрон» третий сезон подряд выступает в Первой лиге. В текущем сезоне тольяттинская команда дошла до полуфинала Кубка России, выбив из розыгрыша турнира четыре московских клуба: «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

Андрей Сазонов