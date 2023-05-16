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СКР начало проверку информации о дважды проведенной операции младенцу из-за неправильного диагноза

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Новосибирской области доложить о результатах проведенной проверки по факту обращения местной жительницы. Заявительница потребовала проверить врачей, которые, по ее мнению, неправильно поставили диагноз ее малолетнему ребенку. В результате несовершеннолетний дважды подвергся медицинской операции.

В настоящее время назначена и проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза, сообщает следственный комитет России. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Лолита Белова

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