Главы тамбовских управления Росреестра и кадастровой палаты поменялись местами

Руководителем управления Росреестра по Тамбовской области с 15 мая назначена Татьяна Воякина. Об этом сообщили в ведомстве.

На этом посту Татьяна Воякина сменила Николая Ельцова, который руководитель управлением 18 лет с 2005 по декабрь 2022 года. Господин Ельцов с 13 мая назначен директором тамбовского филиала публично-правовой компании (ППК) «Роскадастр». В свою очередь, кадастровую палату 11 лет возглавляла госпожа Воякина.

Татьяна Воякина окончила Воронежский государственный агроуниверситет по специальностям «инженер-землеустроитель» и «экономист», а в Тамбовском госуниверситете стала магистром юриспруденции. Карьеру начала в 1996 году в тамбовском землеустроительном проектно-изыскательском предприятии Центрально-Черноземного отделения НИИ гипрозема. С 2001 по 2012 годы прошла путь от ведущего инженера до замдиректора ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Тамбовской области.

Николай Ельцов в 1993—1998 годах возглавлял областную нотариальную палату, а затем до 2004 года — тамбовское управление Минюста РФ. Кроме того, он руководит региональным отделением Ассоциации юристов России и областной Федерацией лыжных гонок. Кандидат юридических наук, заслуженный юрист России, почетный работник Минюста, почетный работник и почетный наставник Росреестра.

С конца 2022 года проходит реорганизация Федеральной кадастровой палаты Росреестра путем присоединения ее к ППК «Роскадастр». Компания занимается предоставлением сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, выездным приемом и выдачей документов о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав.

О недовольстве бизнеса макрорегиона кадастровой стоимостью земель читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Калькулятора, наверное, нет"».

Александр Прытков

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