Квартиры на вторичном рынке Челябинска подорожали на 7,2%

В апреле средняя цена квартиры на вторичном рынке жилья в Челябинске составила 4,14 млн руб. Это на 7,2% больше, чем марте, сообщается в исследовании портала недвижимости «Мир квартир».

Средняя цена квадратного метра вторичного жилья в Челябинске за месяц подорожала на 6,6%, до 73,3 тыс. руб. В целом по России показатель увеличился на 1,8%, до 100,6 тыс. руб.

Среди городов РФ наиболее ощутимо квартиры на вторичном рынке за месяц подорожали в Кирове (+8,6%), Магнитогорске (+7,6%), Симферополе (+7,6%) и Чебоксарах (+7,3%). Подешевело такое жилье в Самаре (-4,2%), Владивостоке (-3,4%), Махачкале (-3,2%), Уфе (-1,8%), Ленинградской области (-1,7%) и Калининграде (-1,7%).

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, росту цен на вторичное жилье способствовали переток спроса с первичного рынка и девальвация рубля в апреле. «Многие люди уже не способны потянуть покупку новостроек, цены на которые взлетели в последние годы, и обратили внимание на “вторичку”, которая и дешевле, и предоставляет возможность поторговаться, получить скидку», — отмечает Павел Луценко.