В общежитии Омска студенту выстрелили в лицо

В Омске возле одного из общежитий произошла стрельба в результате которой пострадал несовершеннолетний студент. По версии следствия, 25-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения из окна своей квартиры несколько раз выстрелил из пневматической винтовки МР-512 в группу молодых людей, стоявших на улице. В результате студенту техникума строительства и лесного хозяйства причинена ссадина носа, госпитализация не понадобилась. Приехавшими по вызову полицейскими винтовка изъята.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту стрельбы. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. По данным СУ СКР по Омской области, дело возбуждено по статье хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ. максимальное наказание – лишение свободы на срок до 7 лет).

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Анна Егорова