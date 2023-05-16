На площадке Нововоронежской АЭС молодые атомщики из России, Армении и Китая обсудят будущее атомной энергетики

На площадке Нововоронежской АЭС стартовал IV Международный форум молодежного движения Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС-МЦ)*.



Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

Форум посвящен теме будущего атомной энергетики и роли нового поколения атомщиков в ее развитии.

В нем принимают участие лидеры различных представительств молодежного движения Московского центра ВАО АЭС, в том числе специалисты десяти российских АЭС, а также Армянской АЭС и АЭС «Тяньвань (Китай)». В течение нескольких дней атомщики будут делиться положительными практиками, а затем подведут итоги работы за прошедший год и выберут нового президента молодежного движения.

«Мероприятие проводится ежегодно, начиная с 2019 года. Мы рады, что в этом году нам удалось собраться очно после снятия всех ограничений, ведь ничто не заменит живого общения. Сегодня молодые специалисты принимают активное участие в партнерских проверках ВАО АЭС, миссиях поддержки, организации технических туров по атомных станциям, выступая связующим звеном в передаче опыта и сохранении знаний от ветеранов атомной отрасли. За молодыми, инициативными, квалифицированными кадрами — будущее атомной энергетики», - сказал лидер молодежного движения Московского центра ВАО АЭС на Нововоронежской АЭС Александр Белкин.

Фото: Валентина Поварова

Одним из ключевых событий форума станет Научно-техническая молодежная конференция. Ее организатор — отечественное Ядерное общество - соберет за одним столом молодежь и ведущих ученых, производственников, эксплуатационников и управленцев, преподавателей, работающих в сфере атомной энергетики и смежных отраслях.

В завершение форума участники побывают на производственных объектах Нововоронежской АЭС, где смогут воочию убедиться в безопасности и масштабности инновационных энергоблоков с ВВЭР-1200 поколения «3+».

*ВАО АЭС — международная организация, главной миссией которой является повышение безопасности и надежности АЭС во всем мире. Основана в мае 1989 года. В ее состав входят более 125 организаций, работающих вместе над достижением уровня высочайших стандартов безопасности. В составе Московского центра ВАО АЭС - 14 организаций. Концерн «Росэнергоатом» является одной из самых активных эксплуатирующих организаций в структуре ВАО АЭС.