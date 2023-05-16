Компания Ferrari сохранит модели с двигателями внутреннего сгорания, несмотря на запрет на продажу новых автомобилей с ДВС в Евросоюзе с 2035 года, сообщает BBC со ссылкой на главу итальянского автопроизводителя Бенедетто Винью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ferrari Фото: Ferrari

«Я не хочу быть высокомерным и навязывать выбор нашему клиенту. Это покупатель должен выбирать, хочет ли он двигатель внутреннего сгорания, гибридную силовую установку или электромобиль, — пояснил господин Винья. — Поэтому у нас есть три типа силовых установок, которые позволяют нам справляться с любыми нормами на всех мировых рынках».

Напомним, ранее в Евросоюзе согласовали возможность продажи автомобилей с ДВС и после 2035 года, но при условии перевода двигателей на синтетическое топливо.

Максим Вершинин

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