В Челябинской области в два раза выросло число смертельных несчастных случаев на железной дороге

С начала года в Челябинской области произошло девять несчастных случаев на железной дороге. Восемь человек погибли, что в два раза больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

В прошлом году за аналогичный период было зафиксировано всего пять несчастных случаев, из которых четыре со смертельным исходов. «Особую тревогу вызывают несчастные случаи с подростками на объектах инфраструктуры ЮУЖД. В Челябинской области от наезда подвижного состава травмировано двое несовершеннолетних»,– говорится в сообщении. В ЮУЖД подчеркивают, что основными причинами несчастных случаев являются нарушения правил личной безопасности, переход железнодорожных путей в не установленных местах или нахождение рядом с путями там, где это запрещено.

Всего на Южно-Уральской магистрали с начала 2023 года под поездами погибли 12 человек, еще один получил травмы. Кроме Челябинской области четыре несчастных случая произошли в Курганской области. За аналогичный период прошлого года поезда сбили на ЮУЖД 12 человек, из которых 10 погибли.