«Отель решил взять все в свои руки»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассуждает, как сильно путь до курорта может повлиять на общие впечатления от отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Four Seasons Resort Maldives Фото: Four Seasons Resort Maldives

Как-то я летела на Сен-Барт. Ожидание последнего перелета с Сен-Мартена запомнилось неорганизованностью, жарой и поиском магазина с холодной кока-колой. Самолет отменили и пересадили нас на другой, благо летают они между островами как маршрутки. Сесть перед гейтом было некуда — в смысле просто свободного стула не было, как и лаунджей в принципе. При этом летели мы в знаменитый Eden Rock — самый роскошный отель острова, где уровень люкса зашкаливает. Думаю, подобную историю о полете в люкс классом «комфорт минус» могут рассказать многие.

Наверное, именно поэтому отель Four Seasons Resort Maldives решил взять все в свои руки и не только запустил новый гидросамолет, напоминающий своим дизайном яркого жука и работы Яйои Кусамы одновременно, но и открыл собственный лаундж в международном аэропорту Мале. Называется он The Island Cafe. В нем обещают фирменный сервис Four Seasons, большой выбор блюд и напитков, детскую зону и такое нестандартное для лаунджей развлечение, как возможность наблюдать за прибывающими и улетающими самолетами в телескоп.

Появление кафе — это отчасти необходимость. Ведь летают гидросамолеты только в светлое время суток, а международный вылет из Мале может быть и поздним вечером. И это очень правильный подход — не дать гостю испортить впечатление об отдыхе ожиданием рейса в условиях, уступающих атмосфере курорта.