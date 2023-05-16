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Коммерсантъ FM
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«Есть основания полагать, что до завершения этой истории еще далеко»

Дмитрий Гронский — о пути компании Porsche AG

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о семье, основавшей всемирно известную корпорацию.

Фото: Porsche

Фото: Porsche

На днях автомобильный мир поздравлял с 80-летием доктора Вольфганга Порше, на сегодняшний день не только председательствующего в наблюдательном совете компании, которая носит имя его деда, но и являющегося главой семейного клана.

Есть знаменитая фотография. Фердинанд Порше показывает своим внукам игрушечную модель автомобиля — это Porsche 356, первый спорткар марки. Справа от великого конструктора — Фердинанд Пиех, этот мальчик впоследствии станет одной из самых могущественных фигур современного автопрома, когда возглавит концерн Volkswagen AG. Слева — Фердинанд Александр Порше, в будущем знаменитый дизайнер, который разработает внешность культовой 911-й модели.

Какой получилась «Сага о Porsche. История семьи и автомобиля»

Какой получилась «Сага о Porsche. История семьи и автомобиля»

Сегодняшний юбиляр Вольфганг, младший брат Фердинанда Александра. И самое яркое воспоминание его молодости, по его словам, это возможность одному из первых проехать на только что созданном Porsche 911 по Хохальпенштрассе, специальной туристической видовой дороге, проложенной 90 лет назад к леднику у горы Гросглоккнер в австрийских Альпах. Кто там ездил, знает, что на этом серпантине дух захватывает даже за рулем прокатного хэтчбека, что уж говорить о спорткаре.

Так совпало, что в эти же дни в продажу поступила переведенная на русский язык книга под названием «Сага о Porsche. История семьи и автомобиля». Ее можно смело рекомендовать не только тем, кто интересуется колесным транспортом, но и историей бизнеса, коллизиями внутрисемейных отношений и так далее.

Это действительно сага, рассказывающая историю трех поколений семьи, серьезно повлиявшей на автомобильную промышленность. Она началась 3 сентября 1875 года в деревушке Мафферсдорф в Богемии, где родился великий конструктор, прошла через войны, экономические кризисы и прочие напасти. И есть основания полагать, что до завершения этой истории еще далеко. Ведь Porsche AG на сегодняшний день — одна из самых успешных автомобильных компаний мира, с каждым годом отчитывающаяся о новых рекордах прибыли. И в книге есть ответы, почему так происходит.

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