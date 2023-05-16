Человек погиб в ДТП с уснувшим за рулем водителем в Удмуртии

Сегодня, 16 мая, около 10:50 на 3 км дороги между Бураново и Киясово в Малопургинском районе Удмуртии произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, мужчина 1987 года рождения, находившийся за рулем Lada Granta, выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Nexia. Автомобилем управлял мужчина 1947 года рождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

По предварительным данным, водитель Lada уснул за рулем. Мужчина возвращался домой с ночной смены.

В результате аварии водитель Nexia скончался на месте происшествия. Его пассажира, женщину 1952 года рождения, госпитализировали в медучреждение с полученными травмами.